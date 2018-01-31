Нардеп Бобов оскаржив рішення про сплату понад $1 мільйона податків

Окружний адмінсуд Києва скасував податкові повідомлення-рішення Фіскальної служби про нарахування депутату з групи "Відродження" Геннадію Бобову податкових зобов’язань та штрафів на суму 37,87 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на рішення суду від 22 січня.

Суд дійшов висновку, що податкові повідомлення-рішення ДФС від 18 травня 2017 року Бобову винесли з порушенням вимог законодавства.

На думку суду, такі податкові рішення ДФС могла прийняти лише після винесення судом звинувачувального вироку, який набув чинності.

Юристи розповіли "Нашим грошам", що сформувалася така практика застосування ст. 212 КК: проводять податкову перевірку, платник податків оскаржує її результати – і лише після завершення процедури оскарження особі вручають підозру про вчинення правопорушення. Цим же рішенням Окружний адмінсуд Києва фактично змінив цю сталу практику.

Як відомо, у березні 2017 року ДФС провела документальну перевірку з питань дотримання Бобовим вимог податкового, валютного та іншого законодавства з 1998 по 2016 роки. І виявила, що у 2014-2015 роках Бобов занизив податок на доходи фізичних осіб на 30,99 млн грн, військовий збір – на 1,99 млн грн, а також не подав податкову декларацію за 2015 рік.

18 травня 2017 року ДФС видала податкові повідомлення-рішення, нарахувавши Бобову податкові зобов’язання та штрафні санкції на суму 37,87 млн грн.

26 травня 2017 року Геннадій Бобов сплатив до бюджету 37 866 045 гривень і 2 копійки. Відтак, Генпрокуратура відкликала подання на зняття депутатської недоторканності з Бобова.

Втім, у жовтні Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол за невнесення Бобовим у декларацію 2,1 млн грн дивідендів у визначений термін.