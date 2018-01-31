Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Олімпійські ігри поїдуть 33 українські спортсмени

Середа, 31 січня 2018, 12:22

На XXIІI зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї Україну представлятимуть 33 атлети.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Зазначається, що саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій із зимових видів спорту, виборовши відповідні ліцензії, що дають право участі в Олімпійських іграх.

Повідомляється, що Міжнародний Олімпійський Комітет і Оргкомітет Ігор-2018 затвердив заявки Олімпійської збірної України.

"Наші олімпійці змагатимуться з найкращими атлетами Планети у 9 з 15 видів спорту, а саме: у біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (4 спортсмени), санному спорті (6 спортсменів), фристайлі (3 спортсмени), лижних гонках (4 спортсмени), гірськолижному спорті (2 спортсмени), сноубордингу (1 спортсмен), скелетоні (1 спортсмен) і лижному двоборстві (1 спортсмен)", - додали у НОК.

Там розповіли, що для участі у зимових іграх у Південній Кореї українські спортсмени протягом 2016-2018 років брали участь у ліцензійних змаганнях, здобуваючи необхідні бали до загального рейтингу.

За підсумками ліцензійного відбору наприкінці січня міжнародні федерації підвели підсумковий рейтинг, відповідно до якого були визначені квоти спортсменів для країн, а в подальшому затверджений склад команди.

Як відомо, XXIII зимові Олімпійські ігри відбудуться у південнокорейському Пхьончхані з 9 до 25 лютого 2018 року. Планується, що в них візьмуть участь 2500 атлетів із понад 90 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород у 15 зимових видах спорту.

23 січня у Києві представили форму, в якій українські спортсмени готуватимуться до змагань і пройдуть на відкритті Олімпійських ігор 2018 року.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: спортПівденна КореяУкраїнаОлімпіада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
спорт
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: