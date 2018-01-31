На Олімпійські ігри поїдуть 33 українські спортсмени

На XXIІI зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї Україну представлятимуть 33 атлети.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Зазначається, що саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій із зимових видів спорту, виборовши відповідні ліцензії, що дають право участі в Олімпійських іграх.

Повідомляється, що Міжнародний Олімпійський Комітет і Оргкомітет Ігор-2018 затвердив заявки Олімпійської збірної України.

"Наші олімпійці змагатимуться з найкращими атлетами Планети у 9 з 15 видів спорту, а саме: у біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (4 спортсмени), санному спорті (6 спортсменів), фристайлі (3 спортсмени), лижних гонках (4 спортсмени), гірськолижному спорті (2 спортсмени), сноубордингу (1 спортсмен), скелетоні (1 спортсмен) і лижному двоборстві (1 спортсмен)", - додали у НОК.

Там розповіли, що для участі у зимових іграх у Південній Кореї українські спортсмени протягом 2016-2018 років брали участь у ліцензійних змаганнях, здобуваючи необхідні бали до загального рейтингу.

За підсумками ліцензійного відбору наприкінці січня міжнародні федерації підвели підсумковий рейтинг, відповідно до якого були визначені квоти спортсменів для країн, а в подальшому затверджений склад команди.

Як відомо, XXIII зимові Олімпійські ігри відбудуться у південнокорейському Пхьончхані з 9 до 25 лютого 2018 року. Планується, що в них візьмуть участь 2500 атлетів із понад 90 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород у 15 зимових видах спорту.

23 січня у Києві представили форму, в якій українські спортсмени готуватимуться до змагань і пройдуть на відкритті Олімпійських ігор 2018 року.