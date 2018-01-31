Поліція встановила 3 бойовиків, які убили 4 жителів Слов'янська

Правоохоронці Донеччини встановили 3 бойовиків, які катували і вбили 4 жителів Слов'янська у червні 2014 року.

Про це повідомляє Поліція Донецької області.

Мова йде про Олега Володимировича Образцова, 1965 р.н., жителя м. Макіївка, Андрія Олександровича Чернишова, 1963 р.н., жителя м. Слов’янськ та Євгенія Миколайовича Пушкова, 1979 р.н., жителя м. Слов’янськ.

Образцов, Чернишов та Пушков

За даними поліції, всі вони після звільнення Слов’янська втекли в Донецьк, брали участь у бойових діях та числяться "героями ДНР".

"Зловмисникам заочно оголошено про підозру відразу за 5 статтями Кримінального кодексу України – 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 127 (катування), 115 (умисне вбивство), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.4 ст. 187 (розбій)", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі вони переховуються на окупованій території і оголошені в розшук.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження або місця можливої появи розшукуваних зловмисників, повідомити за телефонами: (066)153-49-33 (чергова частина Слов’янського відділу поліції), 102 або 0-800-505-102 (безкоштовно зі всіх телефонів).

Відзначається, що троє бойовиків 8 червня 2014 року увірвалися до церкви у Слов’янську і забрали з собою двох братів 1984 та 1990 років народження та двох їх знайомих разом з їхніми автомобілями.

У машині одного з викрадених чоловіків терористи знайшли гроші в іноземній валюті та під приводом цього оголосили їх "американськими шпигунами".

Автомобілі забрали, а полонених помістили у бокс захопленої пожежної частини.

Встановлено, що хлопців катували, а на ранок вивезли за місто та розстріляли з автоматів просто в автівці, яка загорілася. Один чоловік згорів у машині, інші намагалися втекти, але їх добили.

Тіла потайки вивезли та закопали в спільній могилі.

Повідомляється, що двоє загиблих були багатодітними батьками. Убивці взяли у родичів чималу суму викупу нібито за звільнення чоловіків.

Тіла жертв були знайдені в братській могилі разом з іншими вбитими місцевими мешканцями у липні 2014 року, після звільнення міста від окупації.