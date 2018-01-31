Полиция установила 3 боевиков, которые убили 4 жителей Славянска

Правоохранители Донецкой области установили 3 боевиков, которые пытали и убили 4 жителей Славянска в июне 2014 года.

Об этом сообщает Полиция Донецкой области.

Речь идет об Олеге Владимировиче Образцове, 1965 г.р., жителе г. Макеевка, Андрее Александровиче Чернышеве, 1963 г.р., жителе г. Славянск и Евгении Николаевиче Пушкове, 1979 г.р., жителе г. Славянск.

Образцов, Чернышев и Пушков

По данным полиции, все они после освобождения Славянска бежали в Донецк, участвовали в боевых действиях и числятся "героями ДНР".

"Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении сразу по 5 статьям Уголовного кодекса Украины – 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание), 115 (умышленное убийство), 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 4 ст. 187 (разбой)", - говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Сейчас они скрываются на оккупированной территории и объявлены в розыск.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении или местах возможного появления разыскиваемых злоумышленников, сообщить по телефонам: (066) 153-49-33 (дежурная часть Славянского отделения полиции), 102 или 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов).

Отмечается, что трое боевиков 8 июня 2014 года ворвались в церковь и забрали с собой двух братьев 1984 и 1990 годов рождения и двух их знакомых вместе с их автомобилями.

В машине одного из похищенных мужчин террористы нашли деньги в иностранной валюте и под предлогом этого объявили их "американскими шпионами".

Автомобили забрали, а пленных поместили в бокс захваченной пожарной части.

Установлено, что мужчин пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая загорелась. Один человек сгорел в машине, остальные пытались убежать, но их добили.

Тела тайком вывезли и закопали в общей могиле.

Сообщается, что двое погибших были многодетными родителями. Убийцы взяли у родственников немалую сумму выкупа якобы за освобождение мужчин.

Тела жертв были найдены в братской могиле вместе с другими убитыми местными жителями в июле 2014 года, после освобождения города от оккупации.