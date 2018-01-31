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Во время "рождественского перемирия" обстрелы ОРДЛО стали прицельными

Среда, 31 января 2018, 16:32

Украинская сторона обратила внимание на ненадлежащее исполнение Россией как стороной конфликта на Донбассе договоренности Трехсторонней контактной группы о введении "рождественского" перемирия.

Об этом шла речь на заседании ТКГ в Минске, сообщает пресс-секретарь представителя Украины в этой группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, с 23 декабря 2017 года, когда начало действовать так называемое "рождественское" перемирие украинская сторона зафиксировала лишь один день без обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО.

"Хотя в целом количество обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО стало меньше, крайне тревожно то, что все обстрелы – прицельные, а каждый второй обстрел происходит с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений (120мм и 82мм минометы, 122 мм артиллерия)", – заявляет украинская сторона.

Киев также акцентировал внимание на неудовлетворительном выполнении со стороны ОРДЛО своих обязательств по разминированию и проведению ремонтных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры.

Так, начиная с 1 января 2018 года, украинская сторона СЦКК отправила в адрес СММ ОБСЕ 40 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ. В то же время, другая сторона дала гарантии безопасности только в одном случае.

Также представители ОРДЛО систематически препятствуют работе наблюдательной миссии ОБСЕ.

"Так, в течение "рождественского" перемирия наблюдатели СММ 44 раза сталкивались в ОРДЛО с необоснованным ограничением доступа, в то же время на подконтрольной правительству Украины территории миссия зафиксировала всего 3 подобных случая", - говорится в комментарии украинской стороны.

Валентина Романенко, УП
Темы: Минские соглашенияДонбасс
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