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Полковника Без'язикова, підозрюваного в шпигунстві, залишили в СІЗО

Четвер, 4 січня 2018, 16:17

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у шпигунстві полковника Збройних сил Івана Без'язикова до 15 лютого включно.

Про це його адвокат Віталій Титич повідомив "Українським новинам".

"Продовжили запобіжний захід на 2 місяці, приблизно до 15 лютого", – сказав він.

Рішення про продовження арешту ухвалили на засіданні в грудні.

Раніше суд продовжив арешт Без'язикова до 29 грудня 2017 року.

Полковник перебуває в СІЗО в Києві.

Суд у справі Без'язикова вивчає докази.

Як відомо, військового розвідника, полковника ЗСУ Івана Без'язикова звільнили з полону бойовиків Донбасу 5 липня 2016 року.

У грудні 2016 року його затримали за підозрою у співпраці з так званою "ДНР". Служба безпеки України заявила, що полковника завербували російські спецслужби і він мав позивний "Дядя Ваня".

Пізніше СБУ оприлюднила телефонні розмови Без'язикова і його дружини з бойовиками. На одному із записів співробітник т.зв. "міністерства оборони ДНР" Едуард Басурін стверджував, що Без'язиков працює на "ДНР".

Дружина Без'язикова запевняла, що її чоловікові пропонували співпрацю і намагалися вербувати, але він не погодився.

Сам полковник пояснював, що в полоні носив військову форму російського зразка, бо в нього більше одягу не було, а зброю йому дали для участі в "інсценуванні", щоб схилити до переходу на бік окупантів майора Руслана Косинського.

Теми: шпигунствополоненізаручникиДонбасРосія
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