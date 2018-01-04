Координаційний штаб проводить засідання у справі Ноздровської

У Вишгороді проходить засідання спеціального координаційного штабу у справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської.

Як повідомив близько 23:10 канал "Прямий", засідання триває уже третю годину. Воно закрите для преси і для громадськості.

На засіданні перебувають перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін, керівники департаменту карного розшуку та головного слідчого управління НПУ. Вони заслуховують керівників вишгородської поліції та слідчих.

"На теперішній час доволі багато роботи зроблено. Допитано велику кількість осіб щодо руху переміщення потерпілої з місця її роботи до безпосередньо місця виявлення трупа. Проводиться поквартирний, подворовий обхід села Демидів і населених пунктів поблизу", – заявив Аброськін журналістам.

"Поліція робить усе можливе для встановлення особи, причетної до вбивства Ірини", – запевнив він.

Як повідомляється на Facebook-сторінці поліції Київської області, для розслідування справи вбивства Ірини Ноздровської створено посилену слідчо-оперативну групу.

До її складу входять працівники апарату Національної поліції, Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку Нацполіції та інших департаментів, що задіяні для розкриття навмисного вбивства правозахисниці.

"У такому режимі вся поліція Головного управління поліції Київщини та апарату Нацполіції працюватиме до тих пір, поки не буде встановлена особа, яка вчинила цей злочин", – заявив Аброськін.

Слідчі дії у справі про вбивство Ноздровської Фото Нацполіції

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

2 січня близько 250 блогерів, журналістів, громадських активістів і просто небайдужих людей зібралися під будівлею Головного управління Нацполіції Київської області, вимагаючи знайти вбивць Ноздровської.

Читайте також: Справа Ноздровської. Хто бажав смерті правозахисниці

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці, вона померла від множинних колото-різаних ран.

Втім, на прохання родичів тіло жінки скерували на додаткову комплексну експертизу.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Активісти повідомили, що тіло Ноздровської знайшли в річці, навпроти будинку дядька Россошанського, який у 2015 році очолював Вишгородський районний суд.