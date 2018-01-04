Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Координаційний штаб проводить засідання у справі Ноздровської

Четвер, 4 січня 2018, 21:51

У Вишгороді проходить засідання спеціального координаційного штабу у справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської.

Як повідомив близько 23:10 канал "Прямий", засідання триває уже третю годину. Воно закрите для преси і для громадськості.

На засіданні перебувають перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін, керівники департаменту карного розшуку та головного слідчого управління НПУ. Вони заслуховують керівників вишгородської поліції та слідчих.   

"На теперішній час доволі багато роботи зроблено. Допитано велику кількість осіб щодо руху переміщення потерпілої з місця її роботи до безпосередньо місця виявлення трупа. Проводиться поквартирний, подворовий обхід села Демидів і населених пунктів поблизу", – заявив Аброськін журналістам. 

"Поліція робить усе можливе для встановлення особи, причетної до вбивства Ірини", – запевнив він. 

Як повідомляється на Facebook-сторінці поліції Київської області, для розслідування справи вбивства Ірини Ноздровської створено посилену слідчо-оперативну групу.

До її складу входять працівники апарату Національної поліції, Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку Нацполіції та інших департаментів, що задіяні для розкриття навмисного вбивства правозахисниці.

"У такому режимі вся поліція Головного управління поліції Київщини та апарату Нацполіції працюватиме до тих пір, поки не буде встановлена особа, яка вчинила цей злочин", – заявив Аброськін.

Слідчі дії у справі про вбивство Ноздровської
Слідчі дії у справі про вбивство Ноздровської
Фото Нацполіції
 
 

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

2 січня близько 250 блогерів, журналістів, громадських активістів і просто небайдужих людей зібралися під будівлею Головного управління Нацполіції Київської області, вимагаючи знайти вбивць Ноздровської.

Читайте також: Справа Ноздровської. Хто бажав смерті правозахисниці

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці, вона померла від множинних колото-різаних ран.

Втім, на прохання родичів тіло жінки скерували на додаткову комплексну експертизу.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Активісти повідомили, що тіло Ноздровської знайшли в річці, навпроти будинку дядька Россошанського, який у 2015 році очолював Вишгородський районний суд.

УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствополіціяКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
вбивство
Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Сили оборони перевіряють інформацію про ліквідацію генерала РФ Горячева
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: