США бояться, щоб ракети Javelin не потрапили до Росії – ЗМІ

Сполучені штати Америки, які прийняли рішення надати зброю Україні, переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.

Про це йдеться в статті "США і Україна намагаються запобігти потраплянню зброї до рук ворога" газети The Wall Street Journal, повідомляє Ліга.net.

Видання зазначає, що летальна зброя США – протитанкові комплекси Javelin – нібито буде зберігатися на складах ЗСУ в пунктах постійної дислокації, розташованих далеко від фронту.

А американські солдати, які тренують українських військових на Яворівському полігоні і незабаром можуть бути направлені також на полігони в центральній Україні, будуть регулярно перевіряти збереження цієї зброї і стежити за її кількістю.

Відзначається, що така умова Вашингтона щодо ракет Javelin обумовлена побоюваннями, що ця зброя може потрапити в руки ворога, якщо ЗСУ вирішать використовувати її для наступальних операцій.

"Це зовсім не теоретична проблема", - підкреслюють у WSJ.

Зазначається, що після того як в 2014 році США передали українській армії контрбатарейні радари невеликого радіусу дії, принаймні частини однієї з цих РЛС були захоплені гібридною російською армією під час запеклих боїв під Дебальцевим.

"Джерело, наближене до Міноборони РФ, заявило, що захоплення фрагментів радара було більше "психологічної перемогою", ніж можливістю вивчити технології США: залишили, мовляв, "з носом" американську зовнішню політику", - пишуть автори.

На їхню думку, можлива передача Києву протитанкових комплексів останнього покоління стане гарантією того, щоб нинішній збройний конфлікт низької інтенсивності на Донбасі не переріс за бажанням Кремля в повномасштабні бойові дії, як це було в 2014-2015 роках.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Раніше повідомлялося, що Держдеп схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.