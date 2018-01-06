Вбивця сестри Ноздровської все ще може вийти за амністією - Найєм

Підозрюваний у причетності до загибелі сестри вбитої юристки Ірини Ноздровської - племінник екс-глави Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський - може вийти на волю за амністією.

Про це пише у своєму блозі на УП нардеп Мустафа Найєм.

"Обвинувальний акт прокурорів дозволяє адвокатам Дмитра трактувати закон на свою користь. У суді першої інстанції прокурори з невідомої причини не внесли до обвинувального акту дві важливі обставини, за яких було скоєно наїзд і загинула сестра Ірини", - зазначає він.

Зокрема, прокурори побачили у діях Россошанського "порушення правил дорожнього руху в дуже обмеженому обсязі".

"Вони не помітили його нетверезий стан і не врахували, що відразу після наїзду він, замість надання допомоги потерпілій, зайнявся вирішенням своєї проблеми. За даними свідків, відразу після наїзду Россошанський тривалий час розмовляв телефоном і не надав допомогу потерпілій, яка все ще була жива, і за умови надання допомоги могла б вижити", - пише Найєм.

На його думку, до обвинувального акту, який прокурори принесуть на повторне засідання суду першої інстанції, мають бути внесені зміни щодо збільшення обсягу обвинувачення Россошанського.

"Зокрема, в порядку ст. 338 КПК України окрім звинувачення в порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілої, буде п. 2.9, п.п. А ПДР: "Водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин". Під час суду прокурори усно озвучили, що Россошанський перебував у стані наркотичного сп'яніли, але письмово в обвинувальний акт цього не внесено", - заявив Найєм.

Також у порядку ст.339 КПК має бути висунуто додаткове звинувачення у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК - "Свідоме ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження, у випадку, коли він сам поставив потерпілого у небезпечне для життя становище, що спричинило смерть потерпілого".

"Це не тиск і не втручання у роботу слідчих, а заклик до здорового глузду і елементарних норм закону, невиконання яких може істотно ускладнити ситуацію", - підкреслив Найєм.

перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства правозахисниці Ірини Ноздровской будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровской будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Українська правда