Звільнений боєць розповів про катування у полоні ОРДЛО

Звільнений з полону бойовиків ОРДО боєць батальйону "Азов" Євген Чуднєцов розповів про тортури під час перебування у заручниках.

В інтерв'ю "Громадському радіо" Чуднєцов розповів, що у полон він потрапив ще у лютому 2015 року поблизу н.п. Широкине.

За його словами, українська сторона давала запити на його обмін за час його перебування у полоні понад 10 разів, однак бойовики весь час це питання відтерміновували, не пояснюючи, чому.

"У списках (СБУ - ред.) на передачу я був з самого початку, щойно тут дізналися, що я потрапив у полон. У цих списках мене постійно пересували і пересували, не хотіли віддавати. Чому - треба зателефонувати Захарченку (ватажку бойовиків ОРДО - ред.), це вони пересували, а не українська сторона", - зазначив він.

Чуднєцов також розповів, що бойовики вибили йому зуби.

"Вибили плоскогубцями, хотіли вирвати. Це не перекручена інформація. Одні писали, що вони у мене самі випали. У січні у мене зуби ще цілі, а в лютому вже немає, вони не могли так швидко випасти", - розповів Чуднєцов.

За його словами, він бойовиків не запам'ятав: "Висувати якісь претензії - до кого? До людини з вузькими очима у балаклаві?".

"Росіяни там були. Але не лише росіяни", - зазначив він.

Чуднєцов розповів, що їх, як військовополонених, возили під Дебальцеве "збирати гільзи від снарядів - щоб вони їх потім на метал здали, може, водки хотіли купити".

"Тоді нас охороняли четверо "дружніх" бурята. Точніше якута", - зазначив він.

Він також повідомив, що одному з українців вдалося втекти з полону від бойовиків. Планувалося, що Чуднєцов втече з ним разом, але тоді його перевели до ізолятора тимчасового утримання.

"Його відвезли на роботу, бойовики відволіклися і він втік", - розповів "азовець".

Як відомо, 27 грудня українська сторона в рамках обміну передала бойовикам 233 особи, а забрала 73 українських полонених. Обмін тривав понад 2,5 години.

Віктор Медведчук, уповноважений від України вести переговори про обмін полоненими, заявив, що 40 осіб, яких бойовики внесли у списки на обмін, щоб повернути в ОРДЛО, були звільнені раніше, а 29 відмовилися повертатися на окуповану територію.

Обмін заручниками не відбувався вже близько 15 місяців.

30 грудня президент Петро Порошенко заявив, що новий раунд перемовини про звільнення українських заручників з полону ОРДЛО відбудеться 10 січня.

Українська правда