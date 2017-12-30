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Порошенко назвав дату нового раунду перемовин про звільнення заручників з ОРДЛО

Субота, 30 грудня 2017, 19:51

10 січня відбудеться новий раунд перемовини про звільнення українських заручників з полону ОРДЛО.

Про це 30 грудня заявив президент України Петро Порошенко під час візиту до Центрального клінічного госпіталя Міноборони України. 

"Я вже доручив своїм радникам, представникам у Тристоронній контактній групі (у Мінську) негайно організувати зустрічі і продовження переговорів. Працюємо, щоб на хвилі першого звільнення ми не забарилися з другою. Для нас справа честі їх витягнути", - заявив Порошенко.

Він також звернувся до військових із проханням, написати листа друзям, які, можливо, перебувають у полоні, а рідних звільнених українців зв'язатися і підтримувати рідних тих, хто поки що залишається у полоні.

Як відомо, 27 грудня українська сторона в рамках обміну передала бойовикам 233 особи, а забрала 73 українських полонених. Обмін тривав понад 2,5 години. 

Віктор Медведчук, уповноважений від України вести переговори про обмін полоненими, заявив, що 40 осіб, яких бойовики внесли у списки на обмін, щоб повернути в ОРДЛО, були звільнені раніше, а 29 відмовилися повертатися на окуповану територію.

Обмін заручниками не відбувався вже близько 15 місяців.

Українська правда 

Теми: ПорошенкоОРДЛОзаручникиполонені
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