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Поклонська прокоментувала своє російське громадянство

Субота, 6 січня 2018, 22:13

Екс-прокурор анексованого Криму і діючий незаконно обраний депутат Держдуми РФ від Криму Наталія Поклонська заявила, що має громадянство РФ, а не України.

Про це вона повідомила 6 січня на своїй сторінці у Facebook.

"Громадянство у мене одне - Росії, і, дійсно, як зазначено у відповіді Держміграційної служби України ... закон про громадянство ні мною, ні кримчанами не порушувався", - заявила Поклонська.

"Усі кримчани в установленому законом порядку вийшли з українського громадянства і на підставі проведеного референдуму (незаконного референдуму, проведеного 16 березня 2014 року - ред.), а  також Федерального Закону РФ №4 набули громадянство РФ. Понад 2,5 млн громадян, які проживають у Криму і Севастополі", - додала Поклонська.

При цьому екс-прокурор анексованого Криму заявила, що "народи Росії і України неподільні, ми - один народ".

"Можу лише побажати депутатам Верховної Ради України розібратися зі своїм американським громадянством", - додала вона.

Як відомо, у відповіді Адміністрації президента на запит нардепа Сергія Лещенка, текст якої є в розпорядженні "Української правди" зазначено, що колишня кримчанка, а зараз - депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська все ще залишається громадянкою України.

З листа АП зрозуміло, що ані Міграційна служба, ані Міністерство закордонних, ані інші дипломатичні установи не надсилали президентові подання про позбавлення Поклонської українського громадянства.

Подання на скасування громадянства може внести сама особа, але припинити громадянство може лише президент своїм указом. 

Завадити виходу з громадянства особи може той факт, що їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно неї є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності.

Поклонська, яка раніше працювала в органах прокуратури України, давно має громадянство РФ. Вона була одним з найактивніших прихильників окупації Криму Росією. Навесні 2014 року її призначили "прокурором" окупованого півострова. Поклонська брала активну участь в якості обвинувача у справах проти кримських татар, Меджлісу і проукраїнських активістів.

У 2016 році Поклонську обрали до Держдуми РФ від путінської "Єдиної Росії". При цьому Україна не визнала законність проведення цих виборів через голосування в окупованому Криму.

Проти Поклонської розслідуються дві кримінальні справи: про державну зраду та щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. 

Українська правда 

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Теми: КриманексіяРосіягромадянство
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