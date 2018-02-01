У Києві затримали групу осіб, які підірвали гранатою поліцейських

У столиці затримали осіб, яких підозрюють у збройному опору поліцейським у Дніпрі у листопаді 2017 року, під час якого п'ятеро правоохоронців отримали поранення від вибуху гранати.

Про це у Facebook повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Щойно у Києві за підтримки спецпідрозділу КОРД завершилася силова стадія спецоперації Національної поліції з затримання осіб, яких обґрунтовано підозрюють у вчиненні збройного опору поліцейським під час затримання у Дніпрі", - написав він.

За його словами, під час затримання ніхто з поліцейських, підозрюваних чи цивільних громадян не постраждав.

Як відомо, у листопаді 2017 року у Дніпрі п'ятеро поліцейських отримали поранення внаслідок вибуху гранати під час виїзду на виклик.

Повідомлялося, що подія сталася у Самарському районі Дніпра під час виїзду на виклик "квартирна крадіжка", де підозрювані почали чинити опір та застосували 2 гранати, попередньо Ф-1 та РГД-5, і вогнепальну зброю.