У Києві затримали групу осіб, які підірвали гранатою поліцейських

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Четвер, 1 лютого 2018, 14:00

У столиці затримали осіб, яких підозрюють у збройному опору поліцейським у Дніпрі у листопаді 2017 року, під час якого п'ятеро правоохоронців отримали поранення від вибуху гранати.

Про це у Facebook повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Щойно у Києві за підтримки спецпідрозділу КОРД завершилася силова стадія спецоперації Національної поліції по затриманню осіб, яких обґрунтовано підозрюють у вчиненні збройного опору поліцейським під час затримання у Дніпрі", - написав він.

 
 

За його словами, під час затримання ніхто з поліцейських, підозрюваних чи цивільних громадян не постраждав.

 

Як відомо, у листопаді 2017 року у Дніпрі п'ятеро поліцейських отримали поранення внаслідок вибуху гранати під час виїзду на виклик.

Повідомлялося, що подія сталася у Самарському районі Дніпра під час виїзду на виклик "квартирна крадіжка", де підозрювані почали чинити опір та застосували 2 гранати, попередньо Ф-1 та РГД-5, і вогнепальну зброю.

Українська правда
Теми: поліція Князєв Київ Дніпро
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