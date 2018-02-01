САП закрила справу щодо видачі ліцензій фірмам Злочевського – Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила закрити кримінальне провадження у справі щодо незаконної видачі ліцензій фірмам екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький у коментарі журналістам програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший".

Відповідне рішення у САП прийняли у серпні 2017 року.

"Це ми в САП вирішили, і я це не приховую. Не було здобуто органом слідства достатніх даних – як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. Не доведено факту злочину", – заявив Холодницький.

Він додав, що для закриття провадження не була потрібна згода детективів НАБУ.

"КПК не вимагає погодження детективів при прийнятті прокурором рішення", - зазначив очільник САП.

Крім того, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що у 2015 році ГПУ передала справу щодо Злочевського НАБУ.

"НАБУ має право витребовувати будь- яку справу. Саме так вони отримали цю", - пояснив генпрокурор.

Кримінальне провадження стосувалося незаконної видачі чиновниками Міністерства екології та природних ресурсів дозволів у 2010-2012 роках на користування надрами компаніям, пов’язаним з тодішнім міністром екології Миколою Злочевським.

Як відомо, у січні 2015 ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

Раніше повідомлялося, що Злочевський зустрічався з Кононенком у Відні, що сам Кононенко спростовував.

Після цієї зустрічі, восени 2017 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

У січні 2018 року, Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.