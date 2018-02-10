Трамп заблокував публікацію доповіді демократів у "справі РФ"

Президент США Дональд Трамп заблокував публікацію меморандуму демократів, який стосується розслідування можливого втручання Росії у американські вибори 2016 року.

Про це повідомляє Reuters.

"Президент не може зараз дозволити публікацію, оскільки документ містить багато секретних та особливо чутливих фрагментів", - йдеться у листі головного юриста Білого дому Дона Макгана до куратора комісії у справі про втручання РФ у вибори в США в Конгресі Девіна Нуньєса.



"У зв'язку з великим суспільним інтересом президент розпорядився, щоб міністерство юстиції надало підтримку, якщо комітет з розвідки знову побажає переробити меморандум", - додав Макган.

Тижнем раніше Трамп дозволив опублікувати секретний документ, підготовлений республіканцями. Цей меморандум, за словами республіканців, показує упереджене ставлення міністерства юстиції до президента США.

Згідно із заявами республіканців, в документі йдеться про неправомірне стеження спецслужб в період передвиборної гонки з тим, щоб підірвати кампанію Трампа.