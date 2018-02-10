Трамп заблокировал публикацию доклада демократов по "делу РФ"

5181 просмотр
Суббота, 10 февраля 2018, 07:14

Президент США Дональд Трамп не разрешил опубликовать меморандум демократов, касающийся расследования возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Reuters.

"Президент не может сейчас разрешить публикацию, поскольку документ содержит много секретных и особо чувствительных фрагментов", - говорится в письме главного юриста Белого дома Дона Макгана к куратору комиссии по делу о вмешательстве РФ в выборы в США в Конгрессе Девину Нуньесу.

"В связи с большим общественным интересом президент распорядился, чтобы министерство юстиции оказало поддержку, если комитет по разведке вновь пожелает переделать меморандум", - добавил МакГан.

Неделей ранее Трамп разрешил опубликовать секретный документ, подготовленный республиканцами. Этот меморандум, по словам республиканцев, показывает предвзятое отношение министерства юстиции к президенту США.

Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб в период предвыборной гонки с тем, чтобы подорвать кампанию Трампа.

Темы: Трамп США Росcия виборы
powered by lun.ua
По теме
Байден назвал катастрофой ситуацию во внутренней политике США 9 февраля 2018, 03:28
Трамп игнорирует советы юристов и готов пройти допрос по "делу РФ" – СNN 8 февраля 2018, 07:10
Трамп назвал "американским позором" расследование его связей с РФ 4 февраля 2018, 04:17
Все новости
Главные новости
Опрос: 56% родственников погибших считают вооруженный конфликт в Украине войной с РФ
Сутки в АТО: 11 обстрелов, 1 раненый
Суд арестовал Шепелева на 2 месяца
Суд отказал защите Шепелева в отводе следственного судьи
Все новости

На Андреевском спуске открылось кафе-галерея Tartoria

социум

Зачем создали и как работает в Киеве агентство моделей за 50 лет