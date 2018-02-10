Трамп заблокировал публикацию доклада демократов по "делу РФ"

Президент США Дональд Трамп не разрешил опубликовать меморандум демократов, касающийся расследования возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Reuters.

"Президент не может сейчас разрешить публикацию, поскольку документ содержит много секретных и особо чувствительных фрагментов", - говорится в письме главного юриста Белого дома Дона Макгана к куратору комиссии по делу о вмешательстве РФ в выборы в США в Конгрессе Девину Нуньесу.

"В связи с большим общественным интересом президент распорядился, чтобы министерство юстиции оказало поддержку, если комитет по разведке вновь пожелает переделать меморандум", - добавил МакГан.

Неделей ранее Трамп разрешил опубликовать секретный документ, подготовленный республиканцами. Этот меморандум, по словам республиканцев, показывает предвзятое отношение министерства юстиции к президенту США.

Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб в период предвыборной гонки с тем, чтобы подорвать кампанию Трампа.