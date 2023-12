Зимові ОІ: Перше "золото" виграла шведка у лижній гонці

Срібло виграла Маріт Бьорген з Норвегії та бронза Кріста Пярмякоскі з Фінляндії.

Таким чином Калла стала триразовою олімпійською чемпіонкою.

Charlotte Kalla #SWE #gold, Marit Bjoergen #NOR #silver e Krista Parmakoski #FIN #bronze: the first podium of #PyeongChang2018! 👏👏👏 Congratulations to all the athletes! #crosscountryskiing #Olympics pic.twitter.com/ki1wmLUgvg