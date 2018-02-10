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Зимові ОІ: Перше "золото" виграла шведка у лижній гонці

Субота, 10 лютого 2018, 09:17
Зимові ОІ: Перше золото виграла шведка у лижній гонці

У суботу  перше "золото" зимової Олімпіади у південнокорейському Пхьончхані отримала представниця Швеції Шарлотте Калла у лижній гонці в скіатлоні (класичний + коньковий хід) на 15 км.  

Срібло виграла Маріт Бьорген з Норвегії та бронза Кріста Пярмякоскі з Фінляндії.

Таким чином Калла стала триразовою олімпійською чемпіонкою.

Представниці України Тетяна Антипенко та Марина Анцибор у цих перегонах посіли 45-те та 53-тє місця відповідно, Антипенко відстала від переможниці більше, ніж на 4 хвилини.

Як відомо, 9 лютого у Пхьончхані відкрилися XXIІI зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 25 лютого.

Україну на Олімпіаді представляють 33 спортсмени у 9 з 15 видів спорту: в біатлоні, фігурному катанні, санному спорті, фристайлі, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві.

Як заявив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, на цій Олімпіаді завоювання навіть одної медалі буде для української збірної успіхом.

За прогнозом американської аналітичної компанії Gracenote, на українську збірну чекає лише одна бронзова медаль у біатлонній естафеті 4 х 5 км серед жінок.

А от агенція Associated Press дає найбільш оптимістичний прогноз: жіноча збірна з біатлону отримає "срібло" в естафеті, Анастасія Меркушина - "срібло" в спринті біатлону і Олександр Абраменко - "бронзу" у фристайлі. Загалом три медалі.

Микола Аврамчук для УП

Теми: Олімпіадаспорт
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