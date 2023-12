Зимние ОИ: Первое "золото" выиграла шведка в лыжной гонке

В субботу первое "золото" зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане получила представительница Швеции Шарлотте Калла в лыжной гонке в скиатлоне (классический + коньковый ход) на 15 км.

"Серебро" выиграла Марит Бьорген из Норвегии, "бронзу" - Криста Пярмякоски из Финляндии.

Таким образом Калла стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

