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Зимние ОИ: Первое "золото" выиграла шведка в лыжной гонке

Суббота, 10 февраля 2018, 09:17
Зимние ОИ: Первое золото выиграла шведка в лыжной гонке

В субботу первое "золото" зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане получила представительница Швеции Шарлотте Калла в лыжной гонке в скиатлоне (классический + коньковый ход) на 15 км.

"Серебро" выиграла Марит Бьорген из Норвегии, "бронзу" - Криста Пярмякоски из Финляндии.

Таким образом Калла стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Представительницы Украины Татьяна Антипенко и Марина Анцибор в этой гонке заняли 45-е и 53-е места соответственно, Антипенко отстала от победительницы более чем на 4 минуты.

Как известно, 9 февраля в Пхенчхане открылись XXIІI зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 25 февраля.

Украину на Олимпиаде представляют 33 спортсмена в 9 из 15 видов спорта: в биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Как заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, на этой Олимпиаде завоевание даже одного медали будет для украинской  сборной успехом.

По прогнозу американской аналитической компании Gracenote, украинскую сборную ждет только одна бронзовая медаль в биатлонной эстафете 4 х 5 км среди женщин.

А вот агентство Associated Press дает наиболее оптимистичный прогноз: женская сборная по биатлону получит "серебро" в эстафете, Анастасия Меркушина - "серебро" в спринте биатлона и Александр Абраменко - "бронзу" во фристайле. В целом три медали.

Николай Аврамчук для УП

Темы: Олимпиадаспорт
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