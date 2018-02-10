Зимние ОИ: Первое "золото" выиграла шведка в лыжной гонке
В субботу первое "золото" зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане получила представительница Швеции Шарлотте Калла в лыжной гонке в скиатлоне (классический + коньковый ход) на 15 км.
"Серебро" выиграла Марит Бьорген из Норвегии, "бронзу" - Криста Пярмякоски из Финляндии.
Таким образом Калла стала трехкратной олимпийской чемпионкой.
Charlotte Kalla #SWE #gold, Marit Bjoergen #NOR #silver e Krista Parmakoski #FIN #bronze: the first podium of #PyeongChang2018! 👏👏👏 Congratulations to all the athletes! #crosscountryskiing #Olympics pic.twitter.com/ki1wmLUgvg— Olympics (@Olympics) February 10, 2018
Представительницы Украины Татьяна Антипенко и Марина Анцибор в этой гонке заняли 45-е и 53-е места соответственно, Антипенко отстала от победительницы более чем на 4 минуты.
Как известно, 9 февраля в Пхенчхане открылись XXIІI зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 25 февраля.
Украину на Олимпиаде представляют 33 спортсмена в 9 из 15 видов спорта: в биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.
Как заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, на этой Олимпиаде завоевание даже одного медали будет для украинской сборной успехом.
По прогнозу американской аналитической компании Gracenote, украинскую сборную ждет только одна бронзовая медаль в биатлонной эстафете 4 х 5 км среди женщин.
А вот агентство Associated Press дает наиболее оптимистичный прогноз: женская сборная по биатлону получит "серебро" в эстафете, Анастасия Меркушина - "серебро" в спринте биатлона и Александр Абраменко - "бронзу" во фристайле. В целом три медали.
Николай Аврамчук для УП