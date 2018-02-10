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Біатлон на ОІ-2018: У спринті українки - без медалей

Субота, 10 лютого 2018, 13:33

На зимовій Олімпіаді у південнокорейському Пхьончхані українські біатлоністки залишилися без медалей у спринті в біатлонній гонці, яка пройшла 10 лютого. 

Олімпійською чемпіонкою стала Лаура Дальмаєр з Німеччини, влучно відстрілявшись на двох вогневих рубежах. Для Дальмаєр це - перше "золото" на Олімпіадах.

"Срібло" - у представниці Норвегії Марти Олсбю, "бронза" - у Вероніки Віткової з Чехії.

Найкращий результат серед українок - у Віти Семеренко, котра з одним промахом фінішувала на 14-му місці, відставши від переможниці на 54,5 сек.

Валя Семеренко та Анастасія Меркушина з трьома промахами у стрільбі фінішували на 46 та 55 позиції відповідно.

Ірина Варвинець 5 разів промахнулася на вогневому рубежі і відповідно посіла лише 73 сходинку.

Варто додати, що на стрільбищі був чималий вітер і три промахи допустили і лідери світового біатлону - Анастасія Кузьміна та Кайса Макарайнен.

Як відомо, 9 лютого у Пхьончхані відкрилися XXIІI зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 25 лютого.

Україну на Олімпіаді представляють 33 спортсмени у 9 з 15 видів спорту: в біатлоні, фігурному катанні, санному спорті, фристайлі, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві

Як заявив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, на цій Олімпіаді завоювання навіть одної медалі буде для української збірної успіхом.

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Олімпіадабіатлонспорт
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