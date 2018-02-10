Биатлон на ОИ-2018: В спринте украинки - без медалей

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Суббота, 10 февраля 2018, 14:33

На зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане украинские биатлонистки остались без медалей в спринте в биатлонной гонке, которая прошла 10 февраля.

Олимпийской чемпионкой стала Лаура Дальмайер из Германии, точно отстрелявшись на двух огневых рубежах. Для Дальмайер это - первое "золото" на Олимпиадах.

"Серебро" - у представительницы Норвегии Марты Олсби, "бронза" - у Вероники Витковой из Чехии.

Лучший результат среди украинок - у Виты Семеренко, которая с одним промахом финишировала на 14-м месте, отстав от победительницы на 54,5 сек.

Валя Семеренко и Анастасия Меркушина с тремя промахами в стрельбе финишировали на 46 и 55 позиции соответственно.

Ирина Варвинец 5 раз промахнулась на огневом рубеже и соответственно заняла лишь 73 место.

Стоит отметить, что на стрельбище во время гонки был сильный ветер и три промаха допустили и лидеры мирового биатлона - Анастасия Кузьмина и Кайса Макарайнен.

Как известно, 9 февраля в Пхенчхане открылись XXIІI зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 25 февраля.

Украину на Олимпиаде представляют 33 спортсмена в 9 из 15 видов спорта: в биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Как заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, на этой Олимпиаде завоевание даже одного медали будет для украинской сборной успехом.

Николай Аврамчук, для УП

Темы: Олимпиада биатлон спорт
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