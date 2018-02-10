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У Міноборони розповіли, скільки разів ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Субота, 10 лютого 2018, 14:37

Минулої доби українські військові 5 разів відкривали вогонь у відповідь на обстріли з боку бойовиків.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк під час брифінгу в суботу.

"Наші захисники 5 разів відкривали вогонь у відповідь із незабороненого мінськими угодами озброєння", - сказав він.

Гуцуляк також підтвердив, що внаслідок обстрілів 9 лютого отримав поранення один український військовий.

"Його евакуйовано до медичного закладу. Стан здоров'я нашого захисника важкий", - уточнив речник Міноборони з питань АТО.

Він зазначив, що минулої доби збільшилася інтенсивність обстрілів з боку бойовиків, всього зафіксовано 11 прицільних обстрілів позицій сил АТО.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування 9 разів відкрили прицільний вогонь у бік українських військових. Бойовики обстріляли захисників Новгородського з 82-мм мінометів, випустивши при цьому 5 мін.

"В районі Новоолександрівки та Богуславського зафіксовано ворожі обстріли з озброєння БМП. Окрім цього, поблизу вказаних населених пунктів, а також в районі Луганського, Зайцевого та Світлодарська окупанти неодноразово відкривали вогонь в бік наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – зазначив Гуцуляк.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку минулої доби НЗФ двічі порушили режим тиші. Поблизу Пісків бойовики обстріляли позиції сил АТО зі 120-мм та 82-мм гранатометів, випустивши 5 снарядів.

"У районі населеного пункту Славне відбувся ворожий обстріл зі стрілецької зброї", – додав Гуцуляк.

"Українська правда" в Threads

Теми: АТО
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