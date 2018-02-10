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В Минобороны рассказали, сколько раз ВСУ открывали ответный огонь

Суббота, 10 февраля 2018, 14:37

За прошедшие сутки украинские военные 5 раз открывали ответный огонь после обстрелов со стороны боевиков.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в субботу.

"Наши защитники 5 раз открывали огонь из запрещенного минскими соглашениями вооружения", - сказал он.

Гуцуляк также подтвердил, что в результате обстрелов 9 февраля получил ранения один украинский военный.

"Он эвакуирован в медицинское учреждение. Состояние здоровья нашего защитника тяжелое", - уточнил спикер Минобороны по вопросам АТО.

Он отметил, что за прошедшие сутки увеличилась интенсивность обстрелов со стороны боевиков, всего зафиксировано 11 прицельных обстрелов позиций сил АТО.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования 9 раз открыли прицельный огонь в сторону украинских военных. Боевики обстреляли защитников Новгородского из 82-мм минометов, выпустив при этом 5 мин.

"В районе Новоалександровки и Богуславского зафиксировано вражеские обстрелы из вооружения БМП. Кроме этого, вблизи указанных населенных пунктов, а также в районе Луганского, Зайцево и Светлодарска оккупанты неоднократно открывали огонь в сторону наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отметил Гуцуляк.

Украинские военные открывали ответный огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении за прошедшие сутки НЗФ дважды нарушили режим тишины. Вблизи Песков боевики обстреляли позиции сил АТО со 120-мм и 82-мм гранатометов, выпустив 5 снарядов.

"В районе населенного пункта Славное состоялся вражеский обстрел из стрелкового оружия", - добавил Гуцуляк.

Темы: АТО
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