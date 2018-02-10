Новий глава Приватбанку хоче призначити в керівництво колишніх колег

Новий голова правління Приватбанку Петр Крумханзл не виключає залучення до правління фінустанови своїх колишніх колег.

Про це він сказав на на прес-конференції в Дніпрі в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не виключаю, що приведу своїх колег, яких я знаю, фахівців, які працюють у цій сфері. Чому? Тому що є дуже серйозні завдання, питання, які стосуються Приватбанку, і ці питання мають вирішувати фахівці світового рівня", - сказав він.

Нагадаємо, правління НБУ 8 лютого погодило кандидатуру Петра Крумханзла на посаду голови правління Приватбанку.

Економічна правда