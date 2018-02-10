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Новый глава Приватбанка хочет назначить в руководство бывших коллег

Суббота, 10 февраля 2018, 16:00
Новый глава Приватбанка хочет назначить в руководство бывших коллег

Новый председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл не исключает привлечения к правления финучреждения своих бывших коллег.

Об этом он сказал на на пресс-конференции в Днепре в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

  "Я не исключаю, что приведу своих коллег, которых я знаю, специалистов, работающих в этой сфере. Почему? Потому что есть очень серьезные задачи, вопросы, касающиеся Приватбанка, и эти вопросы должны решать специалисты мирового уровня", - сказал он .

Напомним, правление НБУ 8 февраля согласовало кандидатуру Петра Крумханзла на должность председателя правления Приватбанка. 

Экономическая правда

Темы: Приват
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