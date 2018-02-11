ООН: За тиждень від російських авіаударів у Сирії загинуло понад 200 осіб

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Неділя, 11 лютого 2018, 01:49

Удари російської та сирійської авіації в районах провінції Ідліб, що знаходяться під контролем повстанців, за минулий тиждень вбили 230 мирних жителів

Про це заявив Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн, пише Reuters.

За його словами, він отримав повідомлення, в тому числі відеоматеріали про можливе використання "токсичних агентів" 4 лютого в контрольованому повстанцями місті Саракеб в провінції Ідліб.

"Після семирічного паралічу в Раді Безпеки ООН, ситуація в Сирії волає про передачу в Міжнародний кримінальний суд, так само як про набагато більш узгоджені зусилля держав із встановлення миру", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що дев'ять людей потрапили до лікарні з проблемами дихання після атаки на сірійське місто Саракеб, під час якої було скинуто бочкову бомбу, яка, ймовірно, містила хлор.

Нагадаємо, минулого тижня в сирійській провінції Ідліб був збитий російський Су-25.

Після цього ЗМІ повідомили про посилення російських авіаударів в цьому регіоні.

Теми: Сирія Росія ООН
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