ООН: За неделю от российских авиаударов в Сирии погибли более 200 человек

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Воскресенье, 11 февраля 2018, 01:49

Удары российской и сирийской авиации в районах провинции Идлиб, находящихся под контролем повстанцев, за прошедшую неделю убили 230 мирных жителей

Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека  Зейд Раад аль-Хусейн, пишет Reuters.

По его словам, он получил сообщения, в том числе видеоматериалы о возможном использовании "токсичных агентов" 4 февраля в контролируемом повстанцами городе Саракеб в провинции Идлиб.

"После семилетнего паралича в Совете Безопасности ООН, ситуация в Сирии взывает о передаче в Международный уголовный суд,  также как к гораздо более согласованным усилиям государств по установлению мира", - заявил он.

Ранее сообщалось, что девять человек попали в больницу с проблемами дыхания после атаки на сирийский город Саракеб, во время которой была сброшена бочковая бомба, которая, вероятно, содержала хлор.

Напомним, на прошлой неделе в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25.

После этого СМИ сообщили об усилении российских авиаударов в этом регионе.

Темы: Сирия Росcия ООН
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