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У "Кримському марафоні" взяла участь кожна друга кримськотатарська сім'я – активіст

Неділя, 11 лютого 2018, 08:55
У Кримському марафоні взяла участь кожна друга кримськотатарська сім'я – активіст
Антон Наумлюк, Радіо Свобода

В акції "Кримський марафон", яку ініціювали для підтримки політичних в'язнів і громадських активістів на півострові, брали участь близько ста тисяч кримських татар.

Про це Крим.Реалії повідомив активіст Сервер Мустафаєв.

"Ми часто запитували в активістів на місцях, скільки людей жертвували гроші. Нам важлива була не сума, а розуміння того, наскільки народ усвідомлює й розуміє проблему штрафів. У підсумку ми приблизно вийшли на цифру в сто тисяч кримських татар. Іншими словами – це майже кожна друга кримськотатарська сім'я", – розповів Мустафаєв.

Успіх "Кримського марафону" активіст пояснює зростанням солідарності серед кримчан, не залучених до щоденної громадської діяльності.

"Під час першого марафону не всі розуміли, що це таке й навіщо потрібно. Зараз ситуація інша. Кожен усвідомлює, чому він жертвує гроші й наскільки це важливо. Крім того, посилення репресій, масові адміністративні суди спрацювали на об'єднання. Люди зрозуміли, що це може торкнутися кожного. Завдяки цим факторам акція набула настільки масовий характер", – сказав активіст.

Об'єднання "Кримська солідарність" 31 липня оголосило про початок збору коштів під назвою "Кримський марафон" на підтримку політичних в'язнів і громадських активістів у Криму.

За задумом акції, кошти збирають монетами номіналом у 10 російських рублів (близько чотирьох гривень), щоб показати "єдність небайдужих".

14 жовтня 2017 року кримські татари вийшли на поодинокі пікети по всьому Криму.  В руках вони тримали плакати "Мій народ не терорист", "Звинувачення в тероризмі і екстремізмі – це геноцид кримських татар" та інші.

18 грудня пройшли одночасно понад 70 адміністративних судів над кримськими татарами у справі про пікети 14 жовтня.

У Білогірську оштрафували на 10 тисяч рублів Садрі Муратова, такий же штраф призначили в підконтрольному Кремлю Совєтському райсуді Асану Сейдхалілову, Ельдару Алієву, Мустафі Расілову. У Київському райсуді Сімферополя штраф в 10 тис. рублів присудили Валерію Григорю.

Наприкінці грудня кримськотатарські активісти з громадського об'єднання "Кримська солідарність" оголосили про початок збору грошей для оплати адміністративних штрафів у рамках нового "Кримського марафону".

9 лютого "Кримська солідарність" повідомила, що в рамках акції "Кримський марафон" активісти зібрали близько 2 мільйонів рублів (930 тис. грн.) на підтримку політв'язнів і громадських активістів на півострові.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татари
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