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В "Крымском марафоне" участвовала каждая вторая крымскотатарская семья - активист

Воскресенье, 11 февраля 2018, 08:55
В Крымском марафоне участвовала каждая вторая крымскотатарская семья - активист
Антон Наумлюк, Радио Свобода

В акции "Крымский марафон", которую инициировали для поддержки политических заключенных и общественных активистов на полуострове, участвовали около ста тысяч крымских татар.

Об этом Крым.Реалии сообщил активист Сервер Мустафаев.

"Мы часто спрашивали у активистов на местах, сколько людей жертвовали деньги. Нам важна была не сумма, а понимание того, насколько народ осознает и понимает проблему штрафов. В итоге мы примерно вышли на цифру в сто тысяч крымских татар. Другими словами - это почти каждая вторая крымскотатарская семья", - рассказал Мустафаев.

Успех "Крымского марафона" активист объясняет ростом солидарности среди крымчан, не привлеченных к ежедневной общественной деятельности.

"Во время первого марафона не все понимали, что это такое и зачем нужно. Сейчас ситуация другая. Каждый осознает, почему он жертвует деньги и насколько это важно. Кроме того, усиление репрессий, массовые административные суды сработали на объединение. Люди поняли, что это может коснуться каждого. Благодаря этим факторам акция приобрела столь массовый характер", - сказал активист.

Объединение "Крымская солидарность" 31 июля объявило о начале сбора средств под названием "Крымский марафон" в поддержку политических заключенных и общественных активистов в Крыму.

По замыслу акции, средства собирают монетами номиналом в 10 российских рублей (около четырех гривен), чтобы показать "единство неравнодушных".

14 октября 2017 года крымские татары вышли на одиночные пикеты по всему Крыму. В руках они держали плакаты: "Мой народ не террорист", "Обвинения в терроризме и экстремизме – это геноцид крымских татар" и другие.

18 декабря в оккупированном Россией Крыму прошли одновременно более 70 административных судов над крымскими татарами по делу о пикетах 14 октября.

В Белогорске оштрафовали на 10 тысяч рублей Садри Муратова, такой же штраф назначили в подконтрольном Кремлю Советском райсуде Асану Сейдхалилову, Эльдару Алиеву, Мустафе Расилову. В Киевском райсуде Симферополя штраф в 10 тыс. рублей присудили Валерию Григорю.

В конце декабря крымскотатарские активисты из общественного объединения "Крымская солидарность" объявили о начале сбора денег для оплаты административных штрафов в рамках нового "Крымского марафона".

9 февраля "Крымская солидарность" сообщила, что в рамках акции "Крымский марафон" активисты собрали около 2 миллионов рублей (930 тыс. грн.) для поддержки политзаключенных и гражданских активистов на полуострове.

Темы: Крымкрымские татары
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