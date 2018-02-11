У РФ повідомляють, що іноземців на борту Ан-148 не було

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Неділя, 11 лютого 2018, 17:00
Фото з місця катастрофи
ГКУ МО "Мособлпожспас"

За попередніми даними, на борту літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, не було представників іноземних держав та інших регіонів Росії, крім Оренбурзької області.

Про це повідомив "Інтерфаксу" прес-секретар губернатора області Сергій Шермецинський у неділю.

"За попередніми даними, всі пасажири були зі сходу області. Всі - мешканці Оренбурзької області", - сказав він.

Глава міста Орська Андрій Одинцов підтвердив, що всі пасажири літака "Саратовских авіаліній", що розбився у Підмосков'ї, були жителями Оренбурзької області.

"Це все жителі Оренбурзької області", - сказав Одинцов в ефірі телеканалу "Росія-24" (ВГТРК).

Разом з тим, МНС Росії опублікувало список пасажирів і членів екіпажу літака Ан-148 рейсу 6W703 "Домодєдово - Орск", що розбився в неділю.

У той же час, міністр транспорту РФ Максим Соколов на селекторній нараді в МНС Росії повідомив, що під час аварії авіалайнера Ан-148 в Підмосков'ї ніхто не вижив, пише ТАСС.

"З огляду на те, що, судячи з усього, тих, хто вижив у цій авіакатастрофі на даний момент немає, якість біоматеріалів така, що доведеться робити експертизу генну. Доведеться збирати біоматеріали родичів", - сказав він.

За словами Соколова, деяких загиблих, можливо, зможуть встановити шляхом звичайного пізнання.

Як повідомлялося, в неділю в Раменському районі Московської області зазнав аварії літак Ан-148 "Саратовских авіаліній".

Він вилетів з аеропорту Домодєдово і через кілька хвилин розбився в Раменському районі Підмосков'я. За попередніми даними, на борту літака перебувало 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

Теми: Росія авіа
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