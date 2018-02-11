У Підмосков'ї розбився пасажирський літак

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Неділя, 11 лютого 2018, 14:24

Пасажирський літак Саратовських авіаліній Ан-148 зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.

Про це повідомило російському "Інтерфаксу" джерело в екстрених службах.

"Імовірно літак розбився в районі села Аргуново. Шансів вижити у членів екіпажу і пасажирів не було", - сказало джерело.

Раніше джерело в екстрених службах повідомило "Інтерфаксу", що Ан-148 зник з екранів радарів після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.

На борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

Очевидці повідомили в екстрені служби про падіння літака в Раменському районі Підмосков'я.

Разом з тим, РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах Підмосков'я повідомляє, що літак, який упав, побачили з повітря в полі в Раменському районі Підмосков'я.

"Лежить у полі в Раменському районі, рятувальники ще не дісталися", - сказало джерело.

Воно також повідомило, що літак зник з радарів через 2 хвилини після вильоту з аеропорту Домодєдово.

Як пише "Медуза", у Слідчому комітеті РФ повідомили про порушення справи за фактом аварії - за статтею про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Як СК, так і прес-секретар губернатора Оренбурзької області Сергій Шермецинський підтверджують, що в літаку було більше 60 чоловік.

О 15:43 мск МНС РФ підтвердило інформацію про катастрофу літака Ан-148 в Раменському районі Підмосков'я.

"Сьогодні в Раменському районі Московської області поблизу н.п. Степанівське зазнав аварії літак Ан-148, що виконував рейс № 703 сполученням: Домодєдово - Орськ. До місця падіння негайно прибули пожежно-рятувальні підрозділи МНС Росії, бригади швидкої медичної допомоги та інші служби екстреного реагування", - йдеться в повідомленні на сайті МНС РФ.

Теми: Росія авіа
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