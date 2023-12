У Підмосков'ї розбився пасажирський літак

Пасажирський літак Саратовських авіаліній Ан-148 зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.

Про це повідомило російському "Інтерфаксу" джерело в екстрених службах.

"Імовірно літак розбився в районі села Аргуново. Шансів вижити у членів екіпажу і пасажирів не було", - сказало джерело.

Раніше джерело в екстрених службах повідомило "Інтерфаксу", що Ан-148 зник з екранів радарів після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.

На борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

Очевидці повідомили в екстрені служби про падіння літака в Раменському районі Підмосков'я.

Разом з тим, РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах Підмосков'я повідомляє, що літак, який упав, побачили з повітря в полі в Раменському районі Підмосков'я.

"Лежить у полі в Раменському районі, рятувальники ще не дісталися", - сказало джерело.

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm