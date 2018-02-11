В РФ сообщают, что иностранцев на борту Ан-148 не было
По предварительным данным, на борту разбившегося в Подмосковье самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области.
Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский в воскресенье.
"По первичным сведениям, все пассажиры были с востока области. Все - жители Оренбургской области", - сказал он.
Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил, что все пассажиры потерпевшего в Подмосковье самолета "Саратовских авиалиний" были жителями Оренбургской области.
"Это все жители Оренбургской области", - сказал Одинцов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
Вместе с тем, МЧС России опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148 рейса 6W703 "Домодедово –Орск", разбившегося в воскресенье.
В то же время, министр транспорта РФ Максим Соколов на селекторном совещании в МЧС России сообщил, что при крушении авиалайнера Ан-148 в Подмосковье никто не выжил, пишет ТАСС.
"Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную. Придется собирать биоматериалы родственников", - сказал он.
По словам Соколова, некоторых погибших, возможно, смогут установить путем обычного опознания.
Как сообщалось, в воскресенье в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний".
Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.