В РФ сообщают, что иностранцев на борту Ан-148 не было

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Воскресенье, 11 февраля 2018, 17:00
Фото с места катастрофы
ГКУ МО "Мособлпожспас"

По предварительным данным, на борту разбившегося в Подмосковье самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области.

Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский в воскресенье.

"По первичным сведениям, все пассажиры были с востока области. Все - жители Оренбургской области", - сказал он.

Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил, что все пассажиры потерпевшего в Подмосковье самолета "Саратовских авиалиний" были жителями Оренбургской области.

"Это все жители Оренбургской области", - сказал Одинцов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Вместе с тем, МЧС России опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148 рейса 6W703 "Домодедово –Орск", разбившегося в воскресенье.

В то же время, министр транспорта РФ Максим Соколов на селекторном совещании в МЧС России сообщил, что при крушении авиалайнера Ан-148 в Подмосковье никто не выжил, пишет ТАСС.

"Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную. Придется собирать биоматериалы родственников", - сказал он.

По словам Соколова, некоторых погибших, возможно, смогут установить путем обычного опознания.

Как сообщалось, в воскресенье в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний".

Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Темы: Росcия авиа
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