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У США вимагають перевірити продаж маєтку Трампа олігарху з "кремлівського списку"

Неділя, 11 лютого 2018, 16:58
У США вимагають перевірити продаж маєтку Трампа олігарху з кремлівського списку

Американський сенатор Рон Вайден звернувся до Мінфіну США з проханням надати документи щодо угоди про продаж маєтку Дональда Трампа російському бізнесменові Дмитру Риболовлєву у 2008 році.

Як повідомляє CNN, у листі Вайдена сказано, що у 2004 році Дональд Трамп купив у Флориді маєток у Палм-Біч за 41,35 млн доларів, а у 2008 році продав цю власність компанії, яка належала Риболовлєву, за 95 мільйонів доларів.

"Вкрай важливо, щоб Конгрес простежив за цими грошима і провів ретельне розслідування будь-яких можливих випадків відмивання коштів або інших незаконних фінансових операцій між президентом, його партнерами і Росією", - заявив Вайден.

Згодом компанія Риболовлєва розділила маєток в Палм-Біч на три частини, дві з яких були продані за 37 і 34,34 млн доларів.

Трамп раніше визнавав продаж маєтку в Палм-Біч одним із небагатьох фактів фінансових зв’язків з Росією. Водночас він запевнив, що ніколи особисто не зустрічався з Риболовлєвим, а контактував через брокера.

Дмитро Риболовлєв - російський підприємець, колишній фактичний власник "Уралкалію" в 1990-2000-х роках, з 2010 року - контролюючий акціонер Банку Кіпру, з 2011 року - основний власник французького футбольного клубу "Монако". У вересні 2017 року потрапив в епіцентр великого корупційного скандалу, який французькі ЗМІ називали "Монакогейтом". Тоді ж з'явилася інформація про те, що в Монако Риболовлєв оголошений персоною нон-грата.

Мінфін США включив Риболовлєва до так званого "кремлівського списку" - наближеного до президента РФ оточення, проти якого уряд США може запровадити санкції.

Європейська правда

Теми: РосіясанкціїСШАТрамп
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