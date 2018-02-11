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В США требуют проверить продажу имения Трампа олигарху из "кремлевского списка"

Воскресенье, 11 февраля 2018, 16:58
В США требуют проверить продажу имения Трампа олигарху из кремлевского списка

Американский сенатор Рон Вайден обратился к Минфину США с просьбой предоставить документы по сделке о продаже имения Дональда Трампа российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву в 2008 году.

Как сообщает CNN, в письме Вайдена сказано, что в 2004 году Дональд Трамп купил во Флориде особняк в Палм-Бич за 41,35 млн долларов, а в 2008 году продал эту собственность компании, которая принадлежала Рыболовлеву, за 95 млн долларов.

"Крайне важно, чтобы Конгресс проследил за этими деньгами и провел тщательное расследование любых возможных случаев отмывания средств или других незаконных финансовых операций между президентом, его партнерами и Россией", - заявил Вайден.

Позже компания Рыболовлева разделила имение в Палм-Бич на три части, две из которых были проданы за 37 и 34,34 млн долларов.

Трамп ранее признавал продажу поместья в Палм-Бич одним из немногих фактов финансовых связей с Россией. В то же время он заверил, что никогда лично не встречался с Рыболовлевым, а контактировал через брокера.

Дмитрий Рыболовлев - российский предприниматель, бывший фактический владелец "Уралкалия" в 1990-2000-х годах, с 2010 года - контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года - основной владелец французского футбольного клуба "Монако". В сентябре 2017 года попал в эпицентр крупного коррупционного скандала, который французские СМИ называли "Монакогейтом". Тогда же появилась информация о том, что в Монако Рыболовлев объявлен персоной нон-грата.

Минфин США включил Рыболовлева в так называемый "кремлевский список" - приближенного к президенту РФ окружения, против которого правительство США может ввести санкции.

Европейская правда

Темы: РосcиясанкцииСШАТрамп
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