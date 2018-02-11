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У неділю бойовики стріляли 8 разів, застосовують заборонену Мінськом зброю

Неділя, 11 лютого 2018, 17:41

З початку доби у зоні проведення АТО зафіксовано 8 обстрілів позицій українських військових, внаслідок яких жертв та постраждалих немає. 

Про це повідомили ввечері 11 лютого у прес-центрі штабу АТО.

На луганському напрямку бойовики вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля н.п. Зайцеве, на донецькому напрямку - порушували перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки.

"На приморській ділянці лінії розмежування ворог застосував озброєння БМП, міномети калібру 120-мм та 82-мм неподалік Талаківки. З мінометів різних калібрів противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Водяного і Широкиного", - заявили у штабі. 

Українська правда

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Теми: АТОДонбасМінські угоди
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