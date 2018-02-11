В воскресенье боевики стреляли 8 раз, применяют запрещенное Минском оружие

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Воскресенье, 11 февраля 2018, 18:41

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировано 8 обстрелов позиций украинских военных, в результате которых жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщили вечером 11 февраля в пресс-центре штаба АТО.

На луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле н.п. Зайцево, на донецком направлении - нарушали перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

"На приморском участке линии разграничения враг применил вооружение БМП, минометы калибра 120-мм и 82-мм близ Талаковки. Из минометов различных калибров противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Водяного и Широкино", - заявили в штабе.

Украинская правда
Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
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