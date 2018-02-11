Катастрофа Ан-148: Українців серед жертв немає

Громадян України не було на борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи у Підмосков'ї 11 лютого.

Про це повідомив представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи в Підмосков'ї", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що за попередніми даними, на борту літака не було представників іноземних держав та інших регіонів Росії, крім Оренбурзької області.

Место крушения Ан-148. pic.twitter.com/n2PqEGtROk — Тот самый Мартин (@martin_camera) February 11, 2018

Літак авіакомпанії "Саратовські авіалінії" розбився після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до м.Орськ Оренбурзької області. На його борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів та 6 членів екіпажу.

За повідомленням Інтерфаксу, який посилається на дані МНС РФ та місцеву владу, серед 71 загиблого в авіакатастрофі було троє дітей - старшому 17, молодшому 5 років.

Рішенням губернатора Оренбурзької області, родичі жертв катастрофи, окрім виплат страхової компанії, отримають додатково по 1 млн. рублів компенсації з регіонального бюджету.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що екіпаж Ан-148 не повідомляв про несправності повітряного судна перед тим, як розбився.

Причини катастрофи літака буде встановлено після розшифровки бортових самописців. Однією з версій є відмова протиобмерзальної системи двигуна.