Катастрофа Ан-148: Українців серед жертв немає

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Неділя, 11 лютого 2018, 21:15
ТАСС

Громадян України не було на борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи у Підмосков'ї 11 лютого. 

Про це повідомив представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи в Підмосков'ї", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що за попередніми даними, на борту літака не було представників іноземних держав та інших регіонів Росії, крім Оренбурзької області.

Літак авіакомпанії "Саратовські авіалінії" розбився після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до м.Орськ Оренбурзької області. На його борту перебувала 71 особа - 65 пасажирів та 6 членів екіпажу. 

За повідомленням Інтерфаксу, який посилається на дані МНС РФ та місцеву владу, серед 71 загиблого в авіакатастрофі було троє дітей - старшому 17, молодшому 5 років. 

Рішенням губернатора Оренбурзької області, родичі жертв катастрофи, окрім виплат страхової компанії, отримають додатково по 1 млн. рублів компенсації з регіонального бюджету. 

У Слідчому комітеті РФ заявили, що екіпаж Ан-148 не повідомляв про несправності повітряного судна перед тим, як розбився. 

Причини катастрофи літака буде встановлено після розшифровки бортових самописців. Однією з версій є відмова протиобмерзальної системи двигуна. 

Українська правда
Теми: Росія катастрофи авіа жертви
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