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Катастрофа Ан-148: Украинцев среди жертв нет

Воскресенье, 11 февраля 2018, 20:15
Катастрофа Ан-148: Украинцев среди жертв нет
ТАСС

Граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье 11 февраля.

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье", - отметил он.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, на борту самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области.

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" разбился после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в г.Орск Оренбургской области. На его борту находились 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

По сообщению Интерфакса, который ссылается на данные МЧС РФ и местные власти, среди 71 погибшего в авиакатастрофе было трое детей - старшему 17, младшему 5 лет.

Решением губернатора Оренбургской области, родственники жертв катастрофы, кроме выплат страховой компании, получат дополнительно по 1 млн. рублей компенсации из регионального бюджета.

В Следственном комитете РФ заявили, что экипаж Ан-148 не сообщал о неисправности воздушного судна перед тем, как разбился.

Причины катастрофы самолета будет установлены после расшифровки бортовых самописцев. Одной из версий является отказ противообледенительной системы двигателя.

Украинская правда

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Темы: Росcиякатастрофыавиажертвы
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