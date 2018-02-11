МОК підтвердив, що сервери зимових ОІ "зламали"

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Неділя, 11 лютого 2018, 23:16

Організатори зимових Олімпійських ігор підтвердили кібератаку на теле- та інтернет-ресурси Олімпіади під час церемонії відкриття 9 лютого.

Як зазначив речник МОК Марк Адамс, підтримання безпечних операцій є метою МОК, однак у комітеті не збираються коментувати цю проблему, з якою вони впоралися, пише DW

Адамс запевнив, що системи МОК перебувають у безпеці, а усі проблеми було вирішено ще вранці 10 лютого.

Проте розкривати, хто несе відповідальність за атаку, у Міжнародному олімпійському комітеті  відмовились.

"Ми знаємо причину проблеми, але такі проблеми часто виникають під час Ігор. Ми вирішили з МОК, що ми не збираємося розкривати джерело (кібератаки)", - зазначив представник оргкомітету.

Теми: Олімпіада хакери спорт
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