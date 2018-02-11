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МОК подтвердил, что серверы зимних ОИ "сломали"

Воскресенье, 11 февраля 2018, 22:16

Организаторы зимних Олимпийских игр подтвердили кибератаку на теле- и интернет-ресурсы Олимпиады во время церемонии открытия 9 февраля.

Как отметил представитель МОК Марк Адамс, поддержание безопасных операций является целью МОК, однако в комитете не собираются комментировать эту проблему, с которой они справились, пишет DW.

Адамс заверил, что системы МОК находятся в безопасности, а все проблемы были решены еще утром 10 февраля.

Раскрывать, кто несет ответственность за атаку, в Международном олимпийском комитете отказались.

"Мы знаем причину проблемы, но такие проблемы часто возникают во время Игр. Мы решили с МОК, что мы не собираемся раскрывать источник (кибератаки)", - отметил представитель оргкомитета.

Ранее оргкомитет ОИ - PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic & Paralympic Games (POCOG) - заявил, что во время церемонии открытия зимних Олимпийских Игр серверы организаторов ОИ подверглись кибератаке.

Работа серверов и сайта была возобновлена в субботу около 8 утра по местному времени.  Из-за неполадок зрители, купившие билеты заранее,  не смогли распечатать забронированные ранее билеты на олимпийские соревнования.

Темы: Олимпиадахакерыспорт
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