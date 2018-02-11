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Американський безпілотник провів розвідку на Донбасі і в Криму

Неділя, 11 лютого 2018, 23:50

Безпілотник ВПС США провів розвідувальний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі, біля узбережжя окупованого Криму і Краснодарського краю Росії.

Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, передає "Інтерфакс-Україна".

Безпілотний розвідник RQ-4B Global Hawk із бортовим номером 11-2048 вилетів вранці в неділю, 11 лютого, з авіабази Сігонелла на Сицилії і більше чотирьох годин курсував уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Близько 12:00 дрон попрямував до Криму і зробив не менше чотирьох прольотів від найзахіднішої точки півострова уздовж його південно-західного і південного узбережжя, а також Краснодарського краю до Сочі.

Політ здійснювався на висоті понад 15 тисяч метрів і швидкості близько 600 км на годину.

Зазначається, що такий безпілотник міг спостерігати за всією територією Криму.

Як повідомлялося, 7 січня два американські військові літаки провели розвідку поблизу берегів анексованого Росією Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАДонбасКрим
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