Американский беспилотник провел разведку на Донбассе и в Крыму
Беспилотник ВВС США провел разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края России.
Об этом говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает "Интерфакс-Украина".
Беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048 вылетел утром в воскресенье, 11 февраля, с авиабазы Сигонелла на Сицилии и более четырех часов курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе.
Около 12:00 дрон направился в Крым и сделал не менее четырех пролетов от самой западной точки полуострова вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края до Сочи.
Полет проходил на высоте более 15 тысяч метров и скорости около 600 км в час.
Отмечается, что такой беспилотник мог наблюдать за всей территорией Крыма.
Как сообщалось, 7 января два американских военных самолета провели разведку у берегов аннексированного Россией Крыма.