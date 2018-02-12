Американский беспилотник провел разведку на Донбассе и в Крыму

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Понедельник, 12 февраля 2018, 00:50

Беспилотник ВВС США провел разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края России.

Об этом говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает "Интерфакс-Украина".

Беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048 вылетел утром в воскресенье, 11 февраля, с авиабазы ​​Сигонелла на Сицилии и более четырех часов курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе.

Около 12:00 дрон направился в Крым и сделал не менее четырех пролетов от самой западной точки полуострова вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края до Сочи.

Полет проходил на высоте более 15 тысяч метров и скорости около 600 км в час.

Отмечается, что такой беспилотник мог наблюдать за всей территорией Крыма.

Как сообщалось, 7 января два американских военных самолета провели разведку у берегов аннексированного Россией Крыма.

Темы: США Донбасс Крым
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