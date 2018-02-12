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США готові сісти за стіл переговорів з КНДР - Пенс

Понеділок, 12 лютого 2018, 06:23

США готові провести переговори з КНДР, але тиск на Північну Корею триватиме, допоки країна не відмовиться від ядерної програми.

Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс, передає The Washington Post.

Він підкреслив, що нова стратегія Вашингтона "передбачає максимальний тиск і взаємодію в той же час".

"Суть в тому, що тиск не буде послаблюватися, поки КНДР насправді не робитиме того, що, на думку альянсу, є істотним кроком до зменшення ядерної потужності. Кампанія максимального тиску буде тривати і посилюватися. Але якщо КНДР хоче говорити, ми поговоримо", - наголосив Пенс.

"Помилок минулого не буде, тож на поступки в обмін на проведення переговорів Північна Корея може не розраховувати", - підкреслив віце-президент.

Як повідомлялося, США готуються оголосити "найжорсткіші та найагресивніші" економічні санкції проти Північної Кореї в найближчі дні.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.

Теми: СШАКНДРсанкції
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