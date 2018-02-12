США готовы сесть за стол переговоров с КНДР - Пенс

2136 просмотров
Понедельник, 12 февраля 2018, 07:23

США готовы провести переговоры с КНДР, но давление на Северную Корею будет продолжаться, пока страна не откажется от ядерной программы.

Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает The Washington Post.

Он подчеркнул, что новая стратегия Вашингтона "предусматривает максимальное давление и взаимодействие в то же время".

"Суть в том, что давление не будет ослабляться, пока КНДР на самом деле не будет делать того, что, по мнению альянса, является существенным шагом к уменьшению ядерной мощи. Кампания максимального давления будет продолжаться и усиливаться. Но если КНДР хочет говорить, мы поговорим", - отметил Пенс.

"Ошибок прошлого не будет, поэтому на уступки в обмен на проведение переговоров Северная Корея может не рассчитывать", - подчеркнул вице-президент.

Как сообщалось, США готовятся объявить "самые жесткие и агрессивные" экономические санкции против Северной Кореи в ближайшие дни.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.

Темы: США КНДР санкции
powered by lun.ua
По теме
США: Демократы готовы убрать секретную информацию из доклада по "делу РФ" 12 февраля 2018, 05:59
Правительственные сайты США и Британии "заразили" кодом для майнинга криптовалют - СМИ 12 февраля 2018, 02:58
"Джавелинами" помощь Украине от США не ограничится - эксперт 12 февраля 2018, 02:19
Все новости
Главные новости
Хроника 12 февраля. Борьба Омельченко за кресло мэра и "Минск-2"
Сутки в АТО: боевики 9 раз нарушили режим тишины
МЧС РФ: В катастрофе АН-148 выживших нет
"Джавелинами" помощь Украине от США не ограничится - эксперт
Все новости
история

Как Хрущев Украине Крым отдал. Воспоминания

Жизнь

Прорыв в преодолении бесплодия! Яйцеклетка вне пределов женского тела