Серед версій падіння Ан-148 у Росії – руйнування двигуна

Серед найбільш вірогідних версій падіння літака Ан-148 у Росії – моментальне руйнування двигуна під час польоту.



Про це пише газета "Коммерсант" із посиланням на джерела і опитаних нею фахівців.



За даними радарів, набравши висоту приблизно в 1800 м і швидкість близько 600 км/год, лайнер різко "пірнув" вниз до 1500 м, потім набрав попередню висоту і одразу ж упав на землю. Востаннє його бачили на екранах диспетчерів о 14:28 на висоті близько 900 м.



У разі моментального руйнування двигуна в польоті його лопаті можуть у лічені секунди зруйнувати фюзеляж, після чого літак впаде на землю. На кадрах із місця падіння Ан-148 видно зруйнований двигун, пише газета.



Отримати коментар у українських виробників моторів для Ан-148 виданню в неділю не вдалося.



А співрозмовник "Ъ", близький до Мінтрансу України, сказав: "Україна не несе відповідальності за те, що відбувається, як і фірма Антонова. У силу розриву економічних зв'язків України і Росії продовженням ресурсу Анів, які експлуатуються в Росії, займається російська сторона".



Крім того, за даними правоохоронців, приблизно рік тому фахівці Ространснагляду встановили, що масло в редукторах борту 61704 замінювали і промивали масляні фільтри лише раз за 750 льотних годин – вдвічі рідше норми.



Не виключають фахівці і обмерзання літака в польоті. Командир екіпажу відмовився проводити протизаморожувальні роботи. Прогноз погоди нібито дозволяв зробити це.



Як правило, обмерзання літака відбувається одразу після зльоту, а не за кілька хвилин, але нестабільна погода могла внести корективи, вважають експерти.



Також не виключають можливості поломки покажчика швидкості літака.





Версію теракту поки серед основних не розглядають, хоча й не відкидають остаточно. Навіть попередні висновки про це можна буде робити після первинних досліджень чорних скриньок (в неділю на місці катастрофи знайшли одну з них) і дослідження уламків літака на наявність залишків вибухових речовин.



Майже всі опитані жителі довколишніх до місця катастрофи населених пунктів чули вибух, однак могли здетонувати паливні баки при падінні на землю.







Рейс до Орська займав близько 2 годин, необхідності в повній заправці не було, тому в баках, швидше за все, була вибухонебезпечна повітряно-паливна суміш, пише газета.



Уже відкинули версії заправки неякісним паливом і зіткнення з іншим повітряним судном.



У "Саратовських авіалініях" повідомили, що командир екіпажу Валерій Губанов мав солідний досвід роботи: загальний наліт у нього становив 5 тисяч годин, на Ан-148 - 2800 годин. До переходу в цивільну авіацію він служив у військовій, брав участь у бойових діях.



Другий пілот Сергій Гамбарян мав на своєму рахунку 812 годин нальоту.

На місці падіння літака продовжують працювати фахівці. У Слідчому комітеті РФ зазначають, що огляд місця, враховуючи велику територію, займе не одну добу, але працюватимуть безперервно, поки повністю не завершать огляд.

Як відомо, 11 лютого літак авіакомпанії "Саратовські авіалінії" розбився після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська. На борту була 71 особа: 65 пасажирів та 6 членів екіпажу.