Среди версий падения Ан-148 в России – разрушение двигателя

Среди наиболее вероятных версий падения самолета Ан-148 в России – моментальное разрушение двигателя во время полета.

Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и опрошенных ею специалистов.

По данным радаров, набрав высоту примерно в 1800 м и скорость около 600 км/ч, лайнер резко "нырнул" вниз до 1500 м, затем набрал прежнюю высоту и сразу же рухнул на землю. Последний раз он был виден на экранах диспетчеров в 14:28 на высоте около 900 м.

В случае моментального разрушения двигателя в полете его лопасти могут в считанные секунды разрушить фюзеляж, после чего самолет рухнет на землю. На кадрах с места падения Ан-148 виден разрушенный двигатель, пишет газета.

Получить комментарий у украинских производителей моторов для Ан-148 изданию в воскресенье не удалось.

А собеседник "Ъ", близкий к Минтрансу Украины, сказал: "Украина не несет ответственности за происходящее, как и фирма Антонова. В силу разрыва экономических связей Украины и России продлением ресурса Анов, находящихся в эксплуатации в России, занимается российская сторона".

Кроме того, по данным правоохранителей, примерно год назад специалисты Ространснадзора установили, что масло в редукторах борта 61704 заменяли и промывали масляные фильтры лишь раз за 750 летных часов – вдвое реже нормы.

Не исключают специалисты и обледенения самолета в полете. Командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы. Это объясняется тем, что прогноз погоды позволял сделать это.

Как правило, обледенение самолета происходит сразу после взлета, а не спустя несколько минут, но нестабильная погода могла внести коррективы, считают эксперты.

Также не исключают возможности поломки указателя скорости самолета.

Версия теракта пока среди основных не рассматривается, хотя и не отбрасывается окончательно. Даже самые предварительные выводы на этот счет можно будет делать после первичных исследований черных ящиков (в воскресенье на месте катастрофы был найден один из них) и исследования обломков самолета на наличие остатков взрывчатых веществ.

Почти все опрошенные жители близлежащих к месту катастрофы населенных пунктов слышали взрыв, однако могли сдетонировать топливные баки при падении на землю.

Рейс до Орска занимал около 2 часов, необходимости в полной заправке не было, поэтому в баках, скорее всего, находилась взрывоопасная воздушно-топливная смесь, пишет газета.

Уже отброшены версии заправки некачественным топливом и столкновения с другим воздушным судном.

В "Саратовских авиалиниях" сообщили, что командир экипажа Валерий Губанов имел солидный опыт работы: общий налет у него составлял 5 тысяч часов, на Ан-148 – 2800 часов. До перехода в гражданскую авиацию он служил в военной, участвовал в боевых действиях.

Второй пилот Сергей Гамбарян имел на своем счету 812 часов налета.

На месте падения самолета продолжают работать специалисты. В Следственном комитете РФ отмечают, что осмотр места, учитывая обширную территорию, займет не одни сутки, но работать будут непрерывно, пока полностью не завершат осмотр.

Как известно, самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" разбился после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в г.Орск Оренбургской области. На его борту находились 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа.