МЗС: Росія за 3 роки не виконала жодного пункту мінських угод

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Понеділок, 12 лютого 2018, 10:17

Міністерство закордонних справ заявляє, що Росія за 3 роки не виконала жодного пункту комплексу заходів з імплементації "мінських домовленостей".

Про це у Twitter повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"12.02.15 – ухвалено Комплекс заходів з імплементації Мінських угод (2014). Жодного пункту РФ не виконала", - написала Беца.

Вона висловила переконання, що РФ "потрібна війна і дестабілізація України". 

Як відомо, 5 вересня 2014 року у Мінську відбулися переговори за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також голови "ЛНР" Ігоря Плотницького.

За підсумками зустрічі між представниками України, "ДНР" і "ЛНР" за участю ОБСЄ було підписано протокол про припинення з 18:00 5 вересня вогню на Донбасі.

12 лютого 2015 року контактна група за погодженням з лідерами "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) підписала документ, який називається "Комплекс заходів, спрямований на імплементацію Мінських домовленостей".

Прес-центр Штабу АТО щоденно звітує про порушення Росією перемир'я на Донбасі.

Теми: Мінські угоди Росія Донбас
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