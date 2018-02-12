МИД: Россия за 3 года не выполнила ни одного пункта минских соглашений

Министерство иностранных дел заявляет, что Россия за 3 года не выполнила ни одного пункта комплекса мер по имплементации "минских договоренностей".

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"12.02.15 – принято Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни один пункт РФ не выполнила", - написала Беца.

Она выразила уверенность, что РФ "нужна война и дестабилизация Украины".

Как известно, 5 сентября 2014 года в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.

По итогам встречи между представителями Украины, "ДНР" и "ЛНР" с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении с 18:00 5 сентября огня на Донбассе.

12 февраля 2015 года контактная группа по согласованию с лидерами "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) подписала документ, который называется "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей".

Пресс-центр Штаба АТО ежедневно констатирует, что Россия нарушает перемирие на Донбассе.