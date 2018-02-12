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Порошенко не бачить загроз у присутності "друзів Кремля" в уряді Австрії

Понеділок, 12 лютого 2018, 12:25

Уряд Австрії, до якого увійшла проросійська ультраправа Партія свободи, досі не здійснив жодного антиукраїнського кроку.

Так президент Петро Порошенко прокоментував присутність ультраправої Австрійської партії свободи в уряді Австрії в інтерв’ю виданню Profil.  

На питання журналіста, чи не турбує Порошенка включення партії з проросійським курсом до уряду Австрії, президент України відповів, що досі не бачив жодних антиукраїнських дій з боку австрійського уряду.

"Уряд  висловився за збереження санкцій проти РФ за невиконання Росією Мінських угод. Ми розглядаємо санкції як мотивацію для Росії сісти за стіл переговорів і, нарешті, реалізувати Мінські угоди. Це також звернення до росіян: припиніть вбивати українців. Я не можу собі уявити, що будь-яка європейська країна може це заперечити. Тому ЄС підтримує санкції проти Росії за недотримання Мінських угод за військову агресію на Сході моєї країни і за незаконну анексію Криму. І я задоволений сильним голосом Австрії", - сказав Порошенко.

Президент також зазначив, що канцлер Австрії пояснив йому урядову програму, яка, за його словами, містить гарантії для України щодо збереження санкцій.

"Я хотів би привітати австрійський народ з новим урядом, у тому числі з наймолодшим канцлером Європи і, можливо, світу", - додав Порошенко.

Як відомо, Австрійська партія свободи виступає за скасування санкцій проти Росії та має угоду про співпрацю з "Єдиною Росією".

Європейська правда

Теми: ПорошенкоАвстрія
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