Порошенко: Весь світ знає, що Путін не дотримується обіцянок

Президент Петро Порошенко зазначає, що Росія може в будь-який момент спробувати загострити ситуацію в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, інформує 12 лютого прес-служба глави держави.

"У Путіна в Україні стільки армії, що він у будь-який момент може сприяти загостренню становища, якщо йому заманеться. Я одного разу розповідав канцлеру Меркель: Ви можете собі уявити, що на Сході Україні наразі перебуває більше танків, аніж є в наявності у Бундесверу? На цій невеликій території розташовано 600 танків", – сказав Порошенко.

Президент наголосив, що це був найважчий час, коли у лютому 2015 року від куль регулярної російської армії щодня гинуло майже 25 українських солдатів.

"У Мінську ми просиділи 19 годин без сну, без їжі. Потім було досягнуто домовленості, чого не сталося б без підтримки Федерального канцлера Ангели Меркель", – зазначив він.

"Ми, українці, дуже вдячні їй за це, адже ситуація тоді була надзвичайно складною", - підкреслив Порошенко.

Водночас, він додав: "Однак, як знає весь світ: президент РФ не дотримується взятих на себе обіцянок. Завжди, коли він хоче, він сприяє черговій ескалації".

За словами Президента, після укладення Мінських домовленостей у війні було вбито 824 особи.

Як відомо, 12 лютого виповнюється 3 роки підписанню документа, який називається "Комплекс заходів, спрямований на імплементацію Мінських домовленостей".

Міністерство закордонних справ у понеділок наголосило, що Росія за 3 роки не виконала жодного пункту комплексу заходів з імплементації "Мінських домовленостей".