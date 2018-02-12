Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу

Організація економічного співробітництва та розвитку висловлює побоювання з приводу затримки підписання Україною Багатосторонньої конвенції з протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування.

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на радника міністра фінансів Олену Макеєву.

За її словами, відповідний лист ОЕСР направила президенту Петру Порошенко.

"Це може негативно відіб'ється на репутації країни щодо боротьби з офшорами", - зазначила Макєєва.

Разом з тим, як член співтовариства BEPS, Україна взяла на себе зобов'язання виконати мінімальний стандарт Плану дій BEPS та в такий спосіб підтвердити свою відданість боротьбі з офшорами.

"Затримка українською стороною підписання MLI (Багатостороння угода) може надіслати негативний сигнал міжнародному співтовариству... Натомість підписання цього документу стане сильним сигналом та підтвердженням відданості боротьбі з офшорами", - написала Макеєва.

"Вже до 30 червня 2018 року Україна має самостійно оцінити стан виконання мінімального стандарту Плану дій BEPS, а до кінця року – виконати мінімальний стандарт...Невиконання мінімального стандарту може стати причиною для включення України до списку офшорних країн Євросоюзу", - додала вона.

Нагадаємо, заможні іноземці, які підозрюються у корупції, будуть змушені пояснювати свій розкішний спосіб життя у Великій Британії.

Економічна правда